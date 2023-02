Lifehack: dé manier om je bakplaat schoon te krijgen

Een bakplaat met aangekoekte of verbrande etensresten: je zou misschien denken dat het onmogelijk om is om hem weer helemaal spic en span te krijgen, maar niets is minder waar. Om je bakplaat weer te laten shinen, heb je twee dingen nodig.

Je bakplaat schoonmaken doe je met baking soda en witte wijnazijn. Leuke bijkomstigheid: de witte wijnazijn en baking soda zijn niet alleen goedkope schoonmaakmiddelen, ze zorgen er ook nog eens voor dat je wasbak en leidingen worden gereinigd.

Hoe ga je te werk? De baking soda (ongeveer een half kopje) leng je aan met warm water en witte wijnazijn. Doe dat bijvoorbeeld in een grote bak waar de bakplaat in past of in de gootsteen. Leg je bakplaat hier een half uur tot een uur in, om te weken.

Schrob de bakplaat vervolgens zachtjes schoon met een spons of staalwol. Je zult zien: de etensresten verdwijnen in een mum van tijd. Spoel af met water en afwasmiddel en droog de plaat direct af om roestplekken te voorkomen.