Nederlands kampioenschap voor een groot gemeenschappelijk doel: wie kan het beste wippen?

Dinsdag 30 maart gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen van start. Tenminste veertig gemeenten strijden in de ludieke competitie: welke gemeente verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen?

Tijdens het NK worden in heel Nederland tegels vervangen door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen geeft samen met Lodewijk Hoekstra om 10.00 uur het startschot door de eerste tegel te wippen.

De Week van de Groene Tuin

Het NK Tegelwippen wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd en er strijden ruim veertig gemeenten mee van 30 maart tot 30 september. 30 maart is tevens de eerste dag van De Week van de Groene Tuin en staat geheel in het teken van ontstenen.

Aanmelden

Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Ook als je gemeente niet meedoet met het NK. Tegels worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand en tellen mee voor de Nationale Tegelteller. Het NK is onderdeel van de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’.

De Gouden Tegel en de Publiekswipper

De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt wint de Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de titel Publiekswipper.