Bierglazen kun je maar beter niet met afwas- of vaatwasmiddel afwassen, maar hoe dan wel?

1. Maak regelmatig uw vaatwasser schoon.

2. Kunststof bakjes kunnen geuren en smaken opnemen van de etenswaren die u erin bewaart en deze weer afgeven aan het volgende wat u in het bakje stopt. Afspoelen helpt al een beetje. Zit de smaak al in het bakje, smeer het dan in met een papje van baking soda en water en laat dit een paar uur intrekken.

3. Bier slaat dood als u het in een glas schenkt dat u met afwas- of vaatwasmiddel hebt afgewassen. Voor een mooie schuimkraag kunt u bierglazen beter afwassen in water met een schepje zilversoda.

4. Maalt uw koffiemachine zelf de bonen? Maak de machine dan dagelijks schoon. De oliën uit de bonen kunnen de smaak van uw bakje koffie beïnvloeden.

5. De smaak van uw thee zal eveneens behoorlijk opknappen als u regelmatig uw waterkoker ontkalkt. Dat kan heel eenvoudig met een scheutje schoonmaakazijn.

