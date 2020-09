Zo gebruik je je vaatwasser optimaal

1)

Servies van email, aluminium, hout, met een gouden randje en kristal kunt u beter niet in de vaatwasser zetten om schade te voorkomen.

2)

Zilver kan in de vaatwasser verkleuren doordat het reageert met bleekmiddel of onthardingszout in de vaatwasmiddelen, of zelfs met ei. Sommige middelen bieden extra zilverbescherming. De verkleuring is te verwijderen met zilverpoets.

3)

Ziet u een dof waas op de glazen? Als de dofheid er met azijn weer kan worden afgepoetst, dan is dit kalkaanslag. Voeg in dat geval zout toe of stel de waterhardheid iets hoger in. Verdwijnt het niet, dan heeft u te maken met glascorrosie, wat onomkeerbaar is. Kies voor vaatwasmiddelen met glasbescherming.

4) Smaakt een kopje zout, check dan of het deksel van het zoutreservoir goed dicht zit en dat er tijdens het wassen niets lekt. Als het probleem niet verdwijnt, moet u een monteur bellen.

5) Is de vaat bedenkt met etensresten? Dan hebben de sproeiarmen niet goed kunnen draaien. Controleer ook of de sproeiarmen niet zijn geblokkeerd door etensresten en maak het filter schoon.

