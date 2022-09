Dagrecept: Salade van aardappel, spinazie en makreel

Ik begrijp die gedachte, maar het is lastig om ze helemaal uit te bannen. Trouwens, hoe meer je je in eten verdiept, hoe meer desillusies, is me opgevallen. De eerste kwam toen ik in een burgerzaak werkte. Ik ontdekte dat de BBQ-ribs werden bereid met liquid smoke, rook uit een potje! Niks kolen!

In dit recept gebruiken we gerookte makreel, graag zonder rookaroma. Verkrijgbaar bij de super (meer dan vijf ingrediënten) of de lokale vishandel. Schil de aardappelen en snijd ze in dunne plakjes. Kook de aardappelplakjes in een pan met weinig water en wat zout in ongeveer 5 minuten beetgaar. Klop intussen in een kom de azijn met de mosterd, tijm, olijfolie en zout en peper naar smaak tot een dressing.

Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes. Halveer de tomaatjes. Giet de aardappelplakjes af en schep ze warm door de dressing. Schep ook de spinazie en ui-ringen erdoor. Schep de lauwwarme aardappelsalade op twee borden en leg de plakjes makreel en cherrytomaatjes erop.

Nodig voor 2 personen:

- 150 g gerookte makreel

- 400 g aardappelen (vastkokend)

- 1,5 el balsamicoazijn

- 1 tl mosterd

- 2 tl verse tijmblaadjes

- 3 el olijfolie

- 2 bosuitjes

- 6 cherrytomaatjes

- 150 g verse spinazie

- zout en peper