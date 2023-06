Dagrecept: Ovenschotel met paprika, kip en venkel

Groenten, vlees of vis, noten, zaden en bonen spelen in dit soort gerechten vaak een mooie hoofdrol. Jessie Inchauspé schreef er een nieuw boek over: Glucose revolutie in de praktijk (Fontaine). Neem haar smakelijke ovenschotel met kippendij, paprika, venkel en linzen. Vooral die venkel is heerlijk in dit gerecht.

Verhit de oven tot 200 graden. Verdeel de paprika, venkel en kippendijen over een braadslee, besprenkel ze met de olijfolie en bestrooi met zout en peper. Zet de braadslee 30 minuten in de oven tot de groenten zacht en licht geblakerd zijn en de kip gaar is.

Haal de braadslee uit de oven en verdeel de kappertjes en linzen over de kip en groenten. Zet de braadslee nog 5 minuten in de oven tot de linzen warm zijn. Bestrooi het gerecht voor het serveren met de peterselie.

Nodig voor 2 personen:

- 2 rode paprika’s (zaden verwijderd en in kwarten)

- 1 venkelknol (in repen)

- 2 kippendijen

- 1 el kappertjes (uitgelekt)

- 125 g gare linzen

- klein bosje bladpeterselie (grof gehakt)

- 2 el olijfolie

- zout en peper