Gezellig, maar ook veel gedoe: dit vinden lezers van shared-dining

Verschillende kleine gerechtjes bestellen en die met je tafelgenoten delen. Ik ben om! Onlangs at ik in Amsterdam in een restaurant met het shared dining-concept en het grote voordeel is dat je meerdere dingen van de kaart kunt proeven. Handig als je zoals ik niet goed kunt kiezen.

Uit recent onderzoek onder 1100 Nederlanders blijkt dat bijna driekwart sowieso graag eten met anderen deelt. Iets meer dan de helft, 55%, is voorstander van shared dining.

Voor Peter Jans geldt: sharing is caring. Hij krijgt er een knus, huiselijk gevoel van. „Eigenlijk hetzelfde als wanneer je met je familie gaat gourmetten of kaasfonduen.”

Anderen vinden het lastig om hun voedsel met anderen te delen. Lezeres Annemarie Wiersma: „Zul je net zien dat alles al op is als ik net wil opscheppen.” Maria den Over is om dezelfde reden geen fan. Bovendien vindt zij het te veel gedoe als de rekening komt. Want hoe bepaal je dat de kosten eerlijk worden verdeeld als niet iedereen evenveel heeft gegeten?

Eeuwige twijfelaar

Shared dining is mijn favoriete manier van eten. Ik vind het altijd lastig om uit de vele gerechten op een menukaart te kiezen, ik ben een eeuwige twijfelaar. Samen meerdere gerechtjes bestellen waarvan we vervolgens allemaal kunnen proeven, is voor mij de perfecte oplossing.

Sjoukje Barneveld

Duur

Waarom moet het tegenwoordig allemaal zo ingewikkeld en zo duur? Ik heb eens in een restaurant gegeten waar alles op piepkleine bordjes werd geserveerd. Maar dan wel voor de prijs van een normale maaltijd.... Nooit meer.

Sophia Langelaar

Onhygiënisch

Ik hou er niet van om mijn eten met anderen te delen, maar in coronatijd lijkt me dat sowieso niet slim. Niet erg hygiënisch als iedereen met zijn of haar bestek in hetzelfde gerecht gaat prikken en snijden.

John Albers

Gezellig

Wij gaan niet vaak uit eten, maar áls we gaan, kiezen we een restaurant uit met het shared dining-concept. Veel gezelliger omdat je dan meer met elkaar kletst. Je zit naar mijn idee ook langer met elkaar aan tafel omdat je vaak meerdere rondes bestelt.

H. de Ridder

Gedoe

Noem me gierig, maar geef mij maar lekker een groot bord voor mij alleen. Zo weet ik zeker dat mijn tafelgenoten niet stiekem meer van het gerecht eten dan ik. Ook scheelt gedoe als het op de rekening aankomt. Ik betaal netjes wat ik heb gegeten.

M. den Oever