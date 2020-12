Natuurfotograaf verknocht aan ekster: ’Mensen weten niet hoe de vogel écht in elkaar steekt’

Brutaal als de beul: de slimme ekster. Ⓒ foto Philip Friskorn

Zo zwart-wit als de ellendeling die al onze lieve zangvogeltjes oppeuzelt, moeten we de ekster niet zien, vindt Philip Friskorn. „Dat doet hij maar twee of drie weken per jaar.” Hij laat ons de andere kant van een nieuwsgierige vogel zien.