Getest: de V100 Mandello is een baanbrekende motor

De V100 Mandello is, zeker voor Guzzi, op meerdere vlakken een baanbrekende motor. Het meest opvallende is het volledig nieuw ontwikkelde 1.045cc 90° V-twin motorblok dat voor het eerst in de geschiedenis van het merk is uitgerust met, houd je vast, vloeistofkoeling! Dat staat in Italië gelijk aan vloeken in de Sint-Pietersbasiliek: pure heiligschennis. Of toch niet? Guzzi moet immers ook mee met z’n tijd (en de Euro5-normering). Uiteindelijk schopt de tweecilinder het tot 115 pk en een koppelpiek van 105 Nm.

Dat brengt ons naadloos bij de volgende nieuwigheid op deze Mandello V100: de adaptieve aerodynamica. Los van het elektrisch verstelbare windscherm (top) doet deze Guzzi het ook nog met twee deflectors aan weerszijden van de tank. Die klappen vanaf een bepaalde snelheid open en sluiten weer zodra je 20 km per uur langzamer rijdt. Of het echt verschil maakt, is zonder serieuze snelwegkilometers moeilijk in te schatten, maar Guzzi zegt dat deflectors en ruitje samen goed zijn voor 22% minder winddruk.

Tijd voor de echte stuurbaantjes. Hoewel niet supervlot, laat de V100 zich gedegen en comfortabel rondsturen. Waarbij we meteen de kanttekening maken dat onze S-versie standaard met semi-actieve vering is uitgerust.

Met de V100 Mandello volgt Guzzi de ingezette koers van de V85 TT; die van een mooi uitgebalanceerde motor met een prima afwerking, uitmuntende ergonomie en een rijke basisuitrusting. Er zijn motoren die beter presteren, maar die je na een rit direct weer vergeet. Deze Guzzi kruipt onder je huid.

Motor

vloeistofgekoelde 90° V-twin

Cilinderinhoud

1.042cc

Vermogen

115 pk

Gewicht

233 kg

Prijs

€ 20.299 (standaard € 17.399)