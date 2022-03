Dagrecept: Omelet met paprika, ui en tomaat

Die omelet kom je in allerlei vormen tegen. Romig en zacht van binnen, wat in het Frans zo mooi baveuse wordt genoemd. De truc is om het eimengsel aan beide kanten dicht te vouwen als de onderkant gaar is, maar de bovenkant nog vloeibaar, en dan nog even te laten bakken. Ook kun je een beetje water, melk of room toevoegen aan het eimengsel om de omelet zacht te krijgen.

Deze omelet is helemaal een makkie omdat je hem niet hoeft op te vouwen, en komt uit De Zilveren Lepel (Spectrum). Je bakt eerst de groenten en aan het einde gaart het eimengsel kort mee. Smelt de boter met de olie in de koekenpan, doe de ui erbij en fruit in 10 minuten op laag vuur lichtbruin, roer af en toe.

Voeg de paprika toe en bak 5 minuten mee; doe dan de ham en tomaten erbij. Laat alles op matig vuur nog 10-15 minuten pruttelen. Klop de eieren met zout en peper los, giet over de groenten en zet het vuur wat hoger. Hij hoort van binnen zacht en luchtig te zijn; laat hem in het geheel op een voorverwarmde schaal glijden.

Nodig voor 4 personen:

- 40 g boter

- 2 el olijfolie

- 1 ui (fijngehakt)

- 2 groene paprika's

(ontpit en in reepjes)

- 3 tomaten (ontveld, ontpit

en kleingesneden)

- 50 g ham (in blokjes)

- 4 tot 6 eieren

- zout en peper