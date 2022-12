’Bijna slachtoffer van corrupte agent’

Mooiste herinnering

„Voor mijn werk als hoofdinspecteur-rechercheur hebben mijn echtgenote en ik zo’n tien jaar in het Caribisch gebied gewoond, op Curaçao en Sint Maarten. Ik vergeet nooit meer die zwoele avond op het strand van Trinidad en Tobago. Ik was er getuige van hoe een gigantische zeeschildpad uit de oceaan het strand op kroop, daar haar vele eieren in het zand legde, deze met zand bedekte en vervolgens weer langzaam in de oceaan verdween. Tijdens het leggen van haar eieren raakte de schildpad in een soort trance en kon ik haar gigantische zwarte schild zelfs aanraken. Een magische ervaring.”

Mooiste strand

„Op het eiland Barbados vond ik de meest oogverblindende combinatie van turkoois blauw water en spierwit zand.”

Bijzonder

„Landen op Sint Maarten is iets speciaals. Het vliegtuig moet vanwege de korte landingsbaan op Princess Juliana Airport zeer laag aanvliegen en valt als het ware vlak achter het hek van het vliegveld op die baan, waarna de piloten vol in de remmen gaan om het vliegtuig tijdig te laten stilstaan.

De landing op Saba vond ik ook altijd een sensatie. Saba heeft de kortste commerciële landingsbaan ter wereld (400 meter), daarom kunnen er alleen kleine propellervliegtuigjes landen. De piloten moeten er speciaal voor zijn opgeleid. Een gewild souvenir op Saba is dan ook een T-shirt met opschrift: ’I survived landing on Saba’.”

Altijd mee

„Voorheen mijn fotocamera, maar inmiddels is dat al geruime tijd de uitstekende camera in mijn iPhone.”

Drama

„Mijn echtgenote en ik werden in Santo Domingo op klaarlichte dag bijna slachtoffer van een corrupte politieman op een motor die ons wilde laten betalen voor een niet begane overtreding. De politieman kwam achter in onze auto zitten en wilde betaald worden. Dankzij mijn achtergrond en met flinke bluf was ik gelukkig in staat om hem de auto uit te krijgen.

Hetzelfde overkwam mij, ook weer op klaarlichte dag en in gezelschap van anderen, in Venezuela. Een zwaarbewapende en met grote zonnebril getooide politieman in Caracas wilde onze paspoorten zien, maar die hadden we in de kluis van het hotel gelegd om te voorkomen dat we ervan zouden worden beroofd. Ook hem konden we gelukkig met een grote bek de rug toekeren, waarna hij ons zonder protest gelukkig liet gaan.”

