’Luxemburg is een vergeten bestemming’

Mooiste reisherinnering

„Bali, 2007. Mijn vader was in december het jaar daarvoor overleden en mijn moeder nam mij en mijn zusjes mee naar Bali om bij te komen. We verbleven 2,5 week in het Conrad Bali. Het was de eerste keer dat we samen naar zo’n land gingen. Onze familievakanties waren altijd naar Zuid-Europa. Elke dag wakker worden met het geluid van de zee, de warmte van de zon en de vraag welke fresh juice wevoor het ontbijt wilden, zorgden voor een magische reset. Het bracht de mentale rust waarnaar we zo snakten.”

Drama

„Ik ben twee keer in Turkije geweest en beide keren teleurgesteld. De eerste keer was met een groep vriendinnen en het was er veel te heet, geen airco in het hotel, dronken toeristen aan de bar. De sfeer was grimmig en je kon nergens afkoelen. De tweede keer was naar een ’luxury’ hotel in Turkije waar je nu veel influencers ziet neerstrijken. Alleen maar Nederlanders en lekker met z’n allen dringen bij het buffet dat overigens echt goed was. Officieel een vijfsterrenhotel, maar dat vond ik totaal niet kloppen.”

Koffers kwijt

„In Spanje moest ik een week op mijn koffers wachten en kreeg deze een paar dagen voordat ik weer vertrok. Ik moest de bagage ook nog eens zelf ophalen op het vliegveld...”

Ultieme gadget

„Mijn Fjällräven-backpack met speciaal vak voor je laptop. Superhandig met ’m snel eruit halen bij de beveiliging op het vliegveld.”

Gek

„In 2013 was ik met een vriendin in Thailand. Het was net uit met mijn vriend, dus we hadden zin om naar veel feestjes te gaan. We gingen naar een rooftopbar, ontmoetten een stel Australiërs en kwamen rond acht uur de volgende ochtend thuis. Een avond om nooit meer te vergeten.”

Altijd mee

„Zonnebrand factor 50, een boek en Vladimir (mijn knuffel).”

Wil nog...

„Frans-Polynesië, Australië, Zuid-Amerika, Japan. Veel te veel.”

Beste reisadvies

„Pak je koffer in met verschillende tasjes: voor je vuile was, sieraden, tops, broeken. Zo vind je alles snel terug en blijft het overzichtelijk. Vouw je kleding Marie Kondo-stijl op, zo krijg je veel meer mee.”

Favoriet

„Ik ben geboren en getogen in Luxemburg, een door Nederlanders vergeten bestemming. Doe een drankje op een terras op de Place d’Armes, bewandel of hike de Mullerthal-trail (ruim 110 kilometer) en bezoek de sprookjesachtige kastelen.”

Ook in Mijn Reis? Mail naar [email protected].

.