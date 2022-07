Nederlanders zijn het gelukkigst op vakantie

Maar liefst 75% van de Nederlanders noemt de vakantie zelfs de gelukkigste periode van het jaar, zo blijkt uit een onderzoek van reisorganisatie Eliza was here onder 2000 Nederlanders. Het is dan ook niet zo gek dat 29% van de landgenoten liever meerdere korte trips van zes tot acht dagen maken dan één lange reis.

Volgens de reisorganisatie is is een vakantie in Europa het populairst. 70% van de mensen gaat op reis naar een land in Europa. Slechts 13% kiest voor een vakantie in eigen land.

Gelukkig

Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. heeft onderzoek naar het fenomeen geluk. Hij vertelde eerder al aan De Telegraaf dat reizen veel met ons doet. Reizen zorgt er volgens de hoogleraar voor dat je geïnspireerd raakt en dat je creativiteit wordt bevorderd. „Doordat we ons op vakantie meer over dingen verwonderen, wordt je brein opgeschud waardoor het soepel en actief blijft. Zo kom je sneller tot nieuwe ideeën.”

Reizen geeft je daarnaast de mogelijkheid om met andere ogen naar de wereld te kijken. „Reizen opent je blik en verbindt.”

Hij stelt bovendien dat onderzoek heeft uitgewezen dat reizen gelukkig maakt. De voorpret begint vaak al bij de bestemming uitzoeken. Na de reis genieten we na bij het terugkijken van de vakantiefoto's.

Maar, zo zegt Dijksterhuis: "Het gelukkigst zijn we tijdens de reis omdat we dan 'in het nu' leven: je houdt je bezig met wat je op dat moment wilt gaan doen of waar je die avond wilt eten, terwijl je thuis sneller geneigd bent je zorgen te maken om iets wat vorige week gebeurde of wat volgende week nog moet gebeuren.”