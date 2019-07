Bouwers neppe Ferrari’s en Lamborghini’s opgepakt

Dat het niet gek is om zelf een Lamborghini te bouwen, bewees deze Amerikaan. Hij 3D-print momenteel een Aventadór voor zijn zoontje. Maar dit Braziliaanse familieproject is een stukje illegaler. De vader en zoon verkochten de auto’s namelijk op sociale media voor zo’n €40.000 tot €54.000. Een schijntje van de prijs van een echt exemplaar, maar dicht kwamen deze illegale replica’s daar ook niet bij in de buurt.

Op foto’s die de politie verspreidde, is te zien dat de auto’s niet van hoogwaardige materialen zijn gebouwd. Een van de agenten meldde aan de krant Folha do Sao Paolo zelfs dat een van de auto’s een motor van een Opel Omega had.

De vader en zoon zijn opgepakt en hebben direct een getuigenis afgegeven. Daarin probeerden ze nog aan een straf te ontkomen, door te stellen dat de auto’s legale prototypes waren. Toch werden de twee beschuldigd van een misdrijf tegen industrieel eigendom. Vader en zoon zijn inmiddels vrijgelaten.

