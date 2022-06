Kenny (40) doet aan motoball: ’De snelste teamsport ter wereld’

Verwacht veel ronkende motoren en actie als de motoball-spelers het veld op rijden. Met vier motoren rijdt elk team het doorgaans betonnen veld op, met tussen de doelpalen een staande keeper. Motoball is namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, voetbal op de motor. Het speelveld heeft dan ook de afmeting van een gewoon voetbalveld, maar waar bij het gewone voetbal de spelers te voet achter de bal aan gaan, is dat bij motoball met speciaal voor de sport ontwikkelde motoren.

De motoballmotoren zijn afgeleid van MX-crossmotoren, met een circa 60 pk sterke 250cc tweetakt motor. Een kleinere voorvork en voorwiel in combinatie met een steile balhoofdhoek maken de tweewieler zo wendbaar mogelijk. Dubbele rempedalen in combinatie met een speciale bal beugel zorgen dat de spelers beide zijden van de motor en daarmee beide benen kunnen gebruiken om de bal te spelen.

Familiesport

Ook het spel is min of meer te vergelijken met (zaal)voetbal: vier veldspelers zijn verplicht over te spelen bij het passeren van de middenlijn, er zijn cornerballen, uitballen, vrije trappen, penalty’s en uiteraard dient er zoveel mogelijk te worden gescoord.

In plaats van het standaard rechthoekig doelgebied is er een 5,5 meter halve cirkel om de goal: hier mag alleen de keeper komen. Een wedstrijd word gespeeld gedurende 4 manches van 20 minuten.

„Het is de snelste teamsport ter wereld”, weet Kenny Houben (40) uit Budel-Schoot, die de sport inmiddels al 26 jaar beoefent. Een unieke ook: Nederland telt nog slechts één vereniging. Motoball Vereniging Budel, met circa 140 leden, die sinds 2008 in de Deutsche Motoball Bundesliga strijdt. In het verleden betrof motoball een echte familiesport, die veelal van vader op zoon werd doorgegeven. Tegenwoordig vormt een jeugdteam de kweekvijver voor aanstormend talent, veelal afkomstig uit de voetbal- of MX-scene. Nieuwe verenigingen zijn er steeds minder: een team oprichten vergt een aanzienlijke financiële investering en veel ruimte voor betonnen voetbalvelden is er niet. Op gewone rijd je het gras aan gort en komt de sport ook niet echt tot zijn recht door gebrek aan grip en daarmee snelheid.

Ook zitten geluid- en milieuwetgeving steeds vaker in de weg. Ergens snapt Houben dat wel, „maar we spelen op een asfaltveld op een afgesloten terrein, dus er is geen directe schade aan de natuur”.

Ook heeft de techniek niet stil gezeten, dus ’met de emissies zit het tegenwoordig ook wel prima’, reclameert hij. „En ja, er hoort zoals bij iedere andere gemotoriseerde sport geluid bij, maar iedereen die net als ik benzine door de aderen heeft stromen, vindt dat alleen maar mooi.”

Adrenalinekick

Het is de adrenalinekick die het motoball zo mooi maakt, vindt ’ie. „Zo’n 60pk op een kleine 100 kilo motor accelereert als de brandweer, er is continu actie met al dat gedrift en spelers die om de bal strijden en een tackle op zijn tijd niet schuwen. Regelmatig moeten we onze motor van het asfalt oppakken en weer verder. Er staat een geweld aan motoren op het veld, als die met hun dikke expansiepijpen met zo’n 80 kilometer per uur losgaan op een bal is het een spektakel. Dat maakt het niet alleen heel leuk om te doen, maar zeker ook om naar te kijken. Het is een gemotoriseerde balsport met actie, techniek en tactiek, waarvan de geur van bier, braadworst en benzine het plaatje compleet maken.”