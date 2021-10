Recept van de dag: pakketjes met vijgen, geitenkaas en honing

Dit recept komt uit Greenfeast (Fontaine Uitgevers), van Nigel Slater.

Nodig voor 2-4 personen:

- 100-150 g boter

- 4 tl pijnboompitten

- 8 kleine vijgen

- 4 vellen filodeeg (30x 22 cm)

- 4 stukken geitenkaas van 75 g

- 4 volle tl honing

- 2 tl tijmblaadjes

- 4 takjes tijm

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden, laat de boter in een kleine pan smelten en leg opzij. Rooster de pijnboompitten. Snijd de vijgen in vier rondjes. Leg een vel filodeeg plat op een snijplank met de langste kant naar je toe en snijd het doormidden. Bestrijk de ene helft flink met boter en bestrooi met een 1halve tl pijnboompitten. Leg het andere halve vel erop, bestrijk met boter. Leg een stuk geitenkaas in het midden van het deeg, voeg 2 van de gesneden vijgen, een 1 tl honing en een 1/2 tl tijmblaadjes toe. Sla beide kanten van het deeg naar elkaar toe en vouw de uiteinden om, zodat er een pakketje ontstaat. Druk de ingevette uiteinden stevig op elkaar om het pakketje te sluiten. Maak zo ook de andere drie pakketjes. Leg ze op een bakplaat, bestrijk ze met wat boter en leg er een takje tijm op. Bak ze in 10-15 minuten krokant. Die zon moet u er maar even bij fantaseren!