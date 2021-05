Dagrecept: Fijne frittata voor ontbijt of lunch

In de pan met los geklopte eieren dreven namelijk gekke stukken tomaat en ui; hoe haalde hij het in zijn hoofd?! Met een lelijk getrokken gezicht at ik het op... Die snotaap van toen is gelukkig – grotendeels – verdwenen; wat mijn vader destijds met alle liefde klaarmaakte was eigenlijk een soort frittata, een Italiaanse omelet.

Verhit 2 el olie met 25 gram boter in een pan met antiaanbaklaag en bak de paprika een paar minuutjes terwijl je roert. Dan maken de tomaten hun acte de présence, breng verder op smaak met wat zout en peper en laat het een kwartiertje op laag vuur zijn gang gaan.

Houd ernaast een koekenpan gereed. Roer na die 15 minuten de los geklopte eieren door de pruttelende groenten, smelt de rest van de boter in de koekenpan en giet het mengsel erin. Nu alleen nog bakken aan beide kanten, strooi er wat geraspte Pecorino over en je ontbijt/lunch is gereed.

Nodig voor vier personen:

- 6 eieren (los geklopt)

- 50 g boter

- 2 el olijfolie

- 2 groene paprika’s

- 3 tomaten (zonder vel of pitjes, in kleine stukjes)

- zout, zwarte peper (of wat druppels tabasco)

- Pecorino (geraspt)