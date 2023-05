Dit moet je weten over luchtverfrissers

1. De geur in huis is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals de soort vloerbedekking, of er wel of geen huisdieren wonen of er gerookt wordt en hoe vaak er gelucht wordt. Vaak ruikt u zelf de geur van uw woning niet meer omdat uw neus er aan gewend is.

2. Vroeger werden luchtverfrissers vooral in het toilet gebruikt, nu zijn huisparfums gemeengoed geworden. Er zijn veel verschillende soorten: van elektrische verstuivers die om de zoveel tijd een pufje geven tot handpompjes of geurkaarsen.

3. Luchtverfrissers maskeren vieze luchtjes wel, maar verwijderen deze niet. Vaak bevatten ze veel vluchtige stoffen die luchtvervuiling veroorzaken.

4. Luchtverfrissers zijn goed voor bijna een derde van alle oplosmiddelen die vrijkomen uit schoonmaakproducten. Ze dragen bij aan smogvorming.

5. Sterke of nare geuren kun u dus beter bij de bron aanpakken. Dat doet u door de oorzaak te zoeken en deze weg te nemen. Ook kunt u geuren effectief aanpakken door regelmatig te luchten (ramen tegen elkaar open zetten) en voortdurend te ventileren (ventilatierooster open).