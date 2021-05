Jeroen (46) heeft vijf Dyane’s: ’Ze zijn allemaal anders’

Eigenaar: Jeroen Voetel (46),

Auto: Citroën Dyane 6

Bouwjaar: 1968

Geschatte waarde: 8500 euro

’Mijn ouders zijn Citrofielen en gingen naar meetings, mijn zus en ik gingen mee. Dan komt je rijbewijs in zicht en wil je daar in je eigen Citroën heen: een Eend. Die wilde mijn zus heel graag hebben, dus kocht mijn vader voor mij een Dyane.

Goedkoop en compleet, al was er wat laswerk aan de bodem. Toen er weer van alles aan moest gebeuren, is hij in de garage beland; ik had er geen tijd voor. Ik had er inmiddels een auto in dezelfde kleur bij voor onderdelen.

Dyanes zijn er als ’viertje’ geweest, met een motor van 425 of 435 cm3 en als ’zes’, met een 602 cm3-blokje. Ik had geen rijdende auto meer staan en zag zo’n viertje te koop, ook een van het eerste type met vier in plaats van zes zijruiten.

Ik kon weer Dyane rijden.

Toen kwam deze op mijn pad: een Dyane 6. Er zaten veel onderdelen bij, waaronder een extra motor. Een vierruiter als deze vind ik mooier, eigenlijk de oer-Dyane, er zijn er ook niet zo veel van. Ik ben er in 2015 mee naar Polen geweest, naar een 2CV-meeting. Toch 1100 kilometer enkele reis met een aanhangertje erachter. Prima te doen. Bij een Eend gaat op snelheid van alles klapperen, een Dyane is iets meer auto.

Mijn laatste aankoop, nummer vijf, is een Spaanse Dyane. Ik had al plannen om een van de andere misschien geel te spuiten. Totdat ik er een te koop zag staan, in een heel mooie staat. Ze zijn allemaal anders, hebben iets aparts.”

