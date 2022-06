Vier tips om ovenfriet extra knapperig te bakken

Ovenfrietjes zijn in de fabriek al voorgegaard, waardoor ze minder lang nodig hebben om mooi zacht van binnen te worden. Wil je zelf ovenfrietjes maken met verse aardappels? Snijd ze dan in de gewenste vorm en kook 5 minuutjes voor in gezouten water.

Hete oven

Het is van belang dat je oven goed hoog staat (225 graden) en dat je de frietjes een paar keer omschept als ze in de oven liggen. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat de friet niet gelijkmatig bakt.

Gebruik geen olie

Hoewel verse friet wordt gebakken in olie, heeft het geen zin om olie toe te voegen aan ovenfrietjes.

Dit komt onder meer doordat ze al een keer zijn voorgebakken in de frituur (ze hebben dus al een jasje), maar ook doordat de olie zelf niet warm is als het de oven in gaat. Daardoor zorgt het niet voor extra knapperigheid, in tegendeel zelfs.

Bij homemade ovenfriet werkt zonnebloemolie overigens juist wel. Zorg dat de frietjes zijn bedekt met een dun laagje olie en bak ze in de hete oven.

Geef je frietjes de ruimte

Ook is het belangrijk dat je niet te veel frietjes per keer bakt. Stouw dus niet tegen beter weten in de bakplaat vol, maar zorg dat er nog enigszins ruimte voor de frietjes is. Ook zij moeten ademen!

Metalen bakplaat

Veel mensen bakken ovenfriet in een glazen schaal. Dat werkt niet. Het kan zijn dat ze alsnog knapperig worden, maar je kunt de friet beter op een metalen bakplaat leggen. Dit geleidt de warmte veel beter, waardoor ze sneller krokant worden.