Zo zorg je voor goede ventilatie in huis

Zodra de eerste zonnestralen zich aandienen, trekt iedereen de tuin in. Mijn meissie heeft ooit achter de schermen bij een tuinprogramma gewerkt en dat maakt haar tot de tuinexpert. De hortensia’s worden gesnoeid, dood materiaal uit de border gehaald en de hedera-haag krijgt een flinke beurt. Ze is helemaal in haar sas, net als al onze buurtbewoners.

Ik ben de enige die geen last van lentekriebels heeft. Ik richt mijn aandacht juist op binnen, want het huis heeft lang potdicht gezeten. Zodra het maar even kan, gooi ik de boel open. Flink doortochten!

Averechts

Je huis hermetisch afsluiten, heeft een averechts effect. Door gebrek aan ventilatie loopt de luchtvochtigheid snel op. Vochtige lucht heeft juist meer warmte nodig om een behaaglijk klimaat te krijgen, dus gaat de cv nog hoger. Daarnaast is dit vochtige klimaat de ideale omgeving voor schimmels en huisstofmijt.

Isoleren is ventileren, is een van mijn vaste uitspraken. Na mijn column van vorige week begreep ik uit een aantal reacties dat deze uitspraak ook verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Ik bedoel niet dat isoleren hetzelfde is als ventileren. Ik bedoel dat als je isoleert, je ook moet ventileren. Anders loop je het risico dat de vochtigheid te hoog oploopt, met alle gevolgen van dien.

Vroeger had een woning door alle kieren en gaten een soort natuurlijke ventilatie. Het openzetten van kiep- en klepramen, roosters, ventilatoren in wc en badkamer en zelfs de afzuigkap vallen ook onder natuurlijke ventilatie.

Het probleem is dat dit, in de goed geïsoleerde huizen van tegenwoordig, niet meer voldoende is. Daarom zijn de meeste woningen sinds de jaren 80 voorzien van mechanische ventilatiesystemen. Deze zuigen op een paar centrale punten de lucht af. Belangrijk is dan wel dat in alle ruimtes een constante stroming van lucht is, bijvoorbeeld via kieren onder deuren.

De ventilatieroosters moeten zoveel mogelijk openstaan zodat er verse lucht wordt aangevoerd, anders creëer je een vacuüm. Deze ventilatie is dus een combinatie van natuurlijk en mechanisch ventileren. Deze manier bracht weer een nieuw probleem: in de winter zogen we warme lucht af en koude lucht via de roosters aan.

Wtw-unit

Tegenwoordig maken we meer gebruik van de gebalanceerde ventilatiesystemen, meestal een warmteterugwin-unit (wtw). Dit systeem staat net als de mechanische ventilatie constant aan en is op sommige plekken, bijvoorbeeld in de keuken en badkamer, hoger te zetten.

Het grote voordeel van een wtw-unit is dat je een luchtafvoer en -aanvoer hebt. De lucht die wordt afgevoerd, loopt langs een warmtewisselaar die de warmte weer afgeeft aan de lucht die wordt aangevoerd. Met deze methode behoud je 80 à 90% van de warmte die anders verloren zou gaan.

Naar mijn mening zouden alle huizen een wtw-unit moeten hebben. Dat is een eenmalige, prijzige aangelegenheid. Dat betekent voor veel mensen, en voorlopig ook voor mij, toch maar gewoon eens dat raam openzetten. Ook al vriest het buiten, een half uurtje ’geforceerd’ ventileren doet vaak wonderen.