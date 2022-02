Premium Het beste van De Telegraaf

Weldoeners richtten huis of zolder in om stiekem mis op te voeren Schuurkerk van de graaf bood katholieken troost

Door Thea Detiger Kopieer naar clipboard

De Aardse en Hemelse Drieenheid, altaastuk van Jacob de Wit uit 1726. Ⓒ FOTO Museum Ons’Lieve Heer op Solder

Nederland tolerant? Vergeet het maar! Van 1581 tot 1853 was het hier verboden om openlijk het katholieke geloof te belijden. Dus gebeurde het stiekem in een huis- of zolderkerk. Op het platteland had je schuurkerken. Hendrik graaf van Moens financierde er eentje in de polder waar nu de Amsterdamse wijk De Pijp ligt.