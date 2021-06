Dagrecept: Worden het Wienerschnitzels of Milanese koteletten?

Voor die heerlijke Wienerschnitzels kun je fricandeau of gewoon schnitzels nemen. Maak het kalfsvlees eerst voorzichtig plat met een vleeshamer, breng op smaak met witte peper – geen zout, daar droogt dat malse vlees van uit.

Kluts de eieren wel met wat zout. Doop de lapjes in bloem, dan in de eieren en ten slotte in het paneermeel. Verhit daarna voldoende geklaarde boter (de schnitzel moet lekker zwemmen om op te zwellen) in een ruime koekenpan waarin de vier lappen passen, of bak ze een voor een.

Voeg het gepaneerde kalfsvlees toe en beweeg continu, ze moeten dansen! Draai voorzichtig met een tang om en herhaal totdat het korstje goudbruin is; 2-3 minuten per kant is wel genoeg. Serveer met een partje citroen en garneer met gehakte peterselie. Zal ik u wat grappigs vertellen? Vervang het vlees door ontbeende kalfskoteletten, volg het recept en u zet Milanese koteletten op tafel.

Nodig voor vier porties:

- 4 stukken dungesneden kalfsfricandeau, kalfsschnitzel of uitgebeende kalfskoteletten (150 g per stuk)

- 2 eieren

- zout, witte peper

- bloem

- paneermeel

- geklaarde boter

- citroen, peterselie