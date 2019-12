Recept van de dag: soto of saoto

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Is soto nou Indisch of Surinaams? Het recept is al zo lang in Suriname dat de saoto daar een eigen leven is gaan leiden. Wie stuurt mij het lekkerste Surinaamse saoto recept? [email protected] Dan haal ik voor vandaag een recept voor soto uit Selamat Makan, die verzameling ’blauwe’ recepten waarvan net een herziene editie verschenen. Een van de vele Indische kookboeksuccessen van het afgelopen jaar.