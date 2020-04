Recept van de dag: varkenshaas met kersen

Als vooruitloper op de zomer, kersen uit glas.

Nodig voor twee personen:

•1 varkenshaas

•30 gr gezouten boter

•3 theel maïzena

•250 ml kriekbier

•350 gr kersen zonder pit op siroop

•2 theel tijmblaadjes

Bereiden:

Bestrooi de varkenshaas met witte peper. Zet de varkenshaas aan in de gezouten boter. Strooi de tijm erbij. Als die mooi bruin is op een klein vuurtje langzaam laten garen. Kwartier ongeveer. Het hangt ervan af hoe gaar je het vlees wilt hebben. Persoonlijk hou ik van rosé, mijn vrouw meer van net niet door. Oplossing, een deel op het einde al in plakken snijden, die garen sneller door.

Neem wat van de braadboter, doe die in een ander pannetje. Doe daar de kersen bij. Laat geuren. Schenk er het bier bij, laat inkoken. Maak met een beetje van de opgevangen kersensiroop de maïzena aan. Giet dat bij de kersensaus, die nu dikker gaat worden. Snij de varkenshaas in plakken. Serveer met de kersen er omheen en wat van de saus er over.