Zet ook (juist nu!) je brein aan het werk!

Een fit lijf willen we allemaal wel, en in deze corona-tijden doen we ons best zoveel mogelijk in beweging te blijven. Maar een fit brein is minstens zo belangrijk. Ook dat kun je trainen. Met meditatie of met het al redelijk bekende mindfulness, maar ook door verder te gaan: door dieper in jezelf te kijken en vervolgens aan de gang te gaan met hetgeen je niet zint. Net als in de sportschool: in de spiegel zien waaraan moet worden gewerkt en dat ook doen.

Rijst allereerst de vraag: waarom? Wouter de Jong, auteur van en spreker over Mindgym: „Je kunt sporten en gezond eten zoveel je wilt, maar je zit pas écht lekker in je vel als je mentaal sport. Je hersenkwabben zijn net als een te dikke pens heel goed te trainen. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat mentale training hét recept voor een zinvoller en plezieriger leven is.”

„We zien ons hoofd over het hoofd”, aldus De Jong. „In het westen zijn we nog nooit zo welvarend geweest als nu, maar als je weet dat elk jaar bijna 800.000 Nederlanders een depressie doormaken en meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen lopen, dan moet je wel concluderen dat de vooruitgang in ons hoofd achterblijft. Vandaar de metafoor mindgym: het zijn wetenschappelijk onderbouwde technieken die zorgen voor meer focus, rust en energie. Ze zijn zo praktisch dat ze zelfs de meest nuchtere mensen onder ons aanspreken.”

YouTube’er Marije van der Made (32) maakt voor haar kanaal ’Dit gebeurt er als’ video’s over experimenten op onder meer het gebied van mental health. Zij checkt regelmatig in bij haar mentale sportschool. Voor haar is het een routine, net als fysiek sporten en gezond eten. Zij doet aan visualisatie-oefeningen, waarbij ze zich levendig voor de geest haalt wat ze zou willen (bereiken) en hoe dat er dan uitziet. Ook ’ondervraagt ze haar gedachten’, een methode die bekend staat als ’The work’ van Byron Katie, door vragen als ’Is deze gedachte waar?’ en ’Wat gebeurt er als je in deze gedachte gelooft?’.

Stress

Ook houdt Van der Made een dagboek bij waarin ze regelmatig ’gewoon shit’ opschrijft. „Ik vroeg me af waarom we het wel logisch vinden om naar de sportschool te gaan en op onze voeding te letten, maar niet genoeg zorg dragen voor onze mentale staat. Ik heb een video gemaakt rond mijn burn-outklachten door middel van een experiment: ’Dit gebeurt er als je een maand lang stress vermijdt.’ Om te kijken of dat haalbaar is en wat het met je hoofd doet. Een afspraak afzeggen bijvoorbeeld: de een doet het gewoon en klaar, de ander voelt zich er schuldig over.”

„Ik kreeg zoveel reacties van herkenning. We proberen goed voor ons lichaam te zorgen, maar vergeten wellicht soms hoe belangrijk het mentale aspect is en wat voor impact het op je lichaam heeft. Er rust nog steeds een taboe op mentale hulp, of dat nu een mindcoach, psycholoog of psychiater is. Er moet eerst echt iets aan de hand zijn, wil je die stap nemen, je geest te trainen om dingen te onderzoeken en vervolgens aan te pakken. Mindgym is voor mij preventief bezig zijn met mijn mentale gezondheid, als onderdeel van zorgen voor jezelf.”

Helder, maar welke oefeningen doen we? Bestaan er zoiets als squads en lunges voor het brein? Zeker. De Jong somt er een aantal op: „Train je aandacht voor meer focus op wat je echt belangrijk vindt. Als drukbezet mens vliegen we vaak op de automatische piloot. Een kleine oefening om je aandacht te trainen: schrijf het woord ’aandacht’ op je duim. Zo word je je elke keer dat je je telefoon erbij pakt om gedachteloos te swipen, bewust van je focus.”

Buitenstaander

Een volgende tip is jezelf te motiveren op een manier waarop je een ander zou motiveren. De Jong: „Onderzoek heeft uitgewezen dat tegen jezelf praten effectiever is dan in de eerste persoon. Dus beter: ’Je kunt het, Wouter!’ in plaats van ’Ik kan het!’ Hierdoor neem je het perspectief van een buitenstaander aan en kijk je met iets meer afstand naar jezelf, waardoor je je impulsen makkelijker kunt beheersen.”

Nog één dan: geef. „Gevers zijn niet alleen gelukkiger, maar ook succesvoller. Ga eens een week lang het experiment van impulsief geven aan. Elke keer als je een spontane impuls opmerkt om iets te geven (bijvoorbeeld de rekening van de lunch met een vriendin betalen) maar kort daarna je innerlijke vrek je het afraadt, doe je het toch. Sta jezelf toe te genieten van eventuele positieve emoties.”

Van der Made heeft een ’personal trainer’ op het gebied van Mindgym. Wat het haar vooral heeft opgeleverd, is rust. „Rust in mijn hoofd. Maar vooral mezelf beter begrijpen en eigenlijk dingen afleren: gewoontes, overtuigingen. Ik ben veel meer mezelf geworden. Leefde ik eerst mijn leven zoals ik dacht dat ik het moest, nu leef ik meer zoals ik ben.”

Vergeet niet te lachen

Klinkt naar de mentale sportschool gaan even intensief als de fysieke sportschool? Voor beide geldt: doe vooral wat voor jou goed voelt. Je hoeft geen dagboek bij te houden of een coach in de arm te nemen. Simpelweg regelmatig bij jezelf te rade gaan, kijken wat je voelt en ernaar handelen, helpt ook al, zoals de trap in plaats van de lift nemen op fysiek gebied al helpt. De laatste tip van Mindgym-bedenker Wouter de Jong is er een die we allemaal kunnen toepassen: vergeet niet te lachen!