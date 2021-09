Vliegenpoep op mijn witte gordijnen, help!

Culinair

Recept: zwarte minibaguettes

Culi-expert Marjolein: „Net meel bij de molen gekocht”, zei een vriend. „Voor m’n nieuwe coronahobby: broodbakken.” Het was dé culitrend in 2020/2021 en vooral zuurdesembrood was populair. Dan komen de bakboeken er vanzelf achteraan. Vandaag maken we zwarte minibaguettes.