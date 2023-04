Kaarsvet op je tafel of vloer? Vijf eenvoudige manieren om het te verwijderen

1. Kaarsvet verwijderen uit glazen kaarshouders

Blijft er in jouw glazen kaarshouders regelmatig wat kaarsvet achter? Dat kun je heel gemakkelijk verwijderen door de glazen houders in de vriezer te zetten. Het kaarsvet gaat er dan vrijwel vanzelf af.

2. Kaarsvet verwijderen van een glazen tafelblad

Wil je kaarsvet van een glazen oppervlak, zoals een tafelblad verwijderen? Probeer dan eerst met een warme spons het kaarsvet weg te krijgen.

Lukt dit niet? Gebruik dan een ruitenkrabber of scheermesje om de overige resten weg te schrapen. Blijven er dan nog steeds vetvlekken achter? Besproei deze meerdere malen met spiritus, laat het even inwerken en veeg weg.

3. Kaarsvet verwijderen van hout

Krab eerst voorzichtig het grootste deel van het kaarsvet weg. Gebruik hiervoor geen scherp mesje, want dan loop je het risico het hout te beschadigen. Zet er vervolgens de föhn op, maar let op dat je deze niet op een heel hoge stand zet. Het kaarsvet wordt nu vloeibaar en is makkelijk weg te halen met wat keukenpapier.

De kans is groot dat er wel een vetvlekje achterblijft. Mocht je je daar erg aan storen, dan kun je dat altij nog even opschuren met een fijn schuurpapiertje.

4. Kaarsvet verwijderen van plavuizen

Gebruik een klein beetje wasbenzine of terpentine om het kaarsvet van je ruwe of onregelmatige plavuizen te verwijderen. Heel makkelijk, maar pas op: wasbenzine is extreem brandbaar!

5. Kaarsvet verwijderen uit stof

Deze trick is ook easy: leg een dikke laag keukenpapier op het kaarsvet en zet hier vervolgens de strijkbout op. Het vet zal in het keukenpapier trekken, maar pas wel op dat je de bout niet te lang op dezelfde plek houdt.

Mochten er nog resten achterblijven op de stof, leg het textiel dan in warm water. Let wel even op de wasvoorschriften van de stof. Als je de stof niet mag wassen, kun je de stof ook in de vriezer leggen. Dit werkt net als bij het glas!