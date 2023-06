Beenham (uit de supermarkt) getest: dit is onze top 3

Je vindt bij de supermarkt en slagers allerlei soorten ham, waarvan achterham, schouderham en beenham de bekendste zijn. De eerste twee nemen we meestal als beleg, terwijl beenham ook naast de witte asperges op ons bord belandt. Daarom testen we deze week beenham.

Beenham bestaat uit gezouten vlees uit het dikke deel van de achterbil van een varken. Zoals de naam al doet vermoeden is het been nog aanwezig in het vlees als het wordt bereid. Het idee is dat het been (met het omliggende zwoerd) de ham bij garing sappiger maakt. Het bot wordt na afloop pas verwijderd.

Omdat de naam niet is beschermd, zijn industriële varianten toegestaan waarbij losse hammen rond een los bot worden samengevoegd tot een product dat ook als beenham wordt verkocht. Een klassieke bereiding van beenham is geserveerd in een marinade van honing en mosterd. Het verschil tussen beenham en schouderham (voorpoten) zit hem in de verhouding spierweefsel-vet, waarbij beenham iets magerder is. Helaas komen we er niet achter van welk vlees de verschillende merken beenham zijn gemaakt. Er staat alleen een percentage ’varkensvlees’ vermeld.

Aldi („rare zure smaak”) en Zwagerman van Lidl („vreemde gladde structuur”) vielen af, net als de langer houdbare beenham van Albert Heijn („vies grillrandje”). De beenhammen die wel goed scoorden waren die van Jumbo (La Place), de vers gesneden van Albert Heijn en huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt.

Top 3

1. Met een enorme voorsprong ging de La Place-beenham van Jumbo er deze week met de winst vandoor. „Dit smaakt zoals ik gewend ben, mooie rulle textuur.” „Heerlijk zacht en tevens een romige nasmaak.” €2,99 per 100 g

2. Op een tweede plaats vinden we de beenham van 1 de Beste, het huismerk van Dirk en Dekamarkt. „Verfijnde smaak, goede substantie, lijkt echt vlees.” „Ook deze heeft de goede rulle structuur.” Een enkeling vond de smaak net iets te zoutig. €3,39 per 150 g

3. Op een derde plaats eindigde de vers gesneden beenham van Albert Heijn. „Deze is op zich prima, tikkeltje zout maar lekker.” €3,29 per 110 g