Deze kleuren in de slaapkamer zouden zorgen voor een goede nachtrust

Voordat je naar de bouwmarkt rent om een nieuwe kleur en wat verfrollers aan te schaffen, is het wel handig even te weten welke kleuren je nachtrust verbeteren. Want een nachtje goed slapen omdat je zo hard de muren hebt geverfd, is natuurlijk geen hele constructieve oplossing.

Wel blijkt uit onderzoek dat elke slaper zijn eigen ideale kleur heeft. „De kleur van onze slaapkamer heeft invloed op hoe we slapen”, zegt kleurenexpert Abby Hesketh tegen House Beautiful. „Kleuren beïnvloeden onze emoties en we geven kleuren een betekenis.”

Rustige kleuren voor rusteloze slapers

Mensen die rusteloos slapen en regelmatig in een door elkaar gehusseld bed wakker worden, hebben baat bij rustgevende kleuren met een koele tint. Denk daarbij aan aardetinten, rustig blauw of mintgroen. Deze kleuren zorgen dat je sneller tot rust komt.

Ben je degene die voor de wekker al vrolijk naast het bed staat? Kies dan voor frisse en vrolijke kleuren. Zachtgeel en oranje zijn volgens de expert perfect. De nachtbrakers kunnen beter kiezen voor kalmerende kleuren. Beige, ecru en pastelkleuren worden voor deze groep als ultieme kleur genoemd.

Verkwikt wakker worden

Dan zijn er nog de diepe slapers, die met geen mogelijkheid wakker te krijgen zijn als ze nog niet zijn uitgeslapen. Grijze tinten zijn voor deze groep aan te raden. “Dat zorgt voor een kalme start van de dag. Combineer ze met luxe kleuren als goud en je voelt je nóg beter als je wakker wordt.