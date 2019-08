Recept van de dag: schol zonder fratsen

Nodig voor twee personen:

• 4 (haha, naar gelang je trek hebt) verse schollen

• 2 dl melk

• zout en peper

• olie om in te bakken

Bereiding:

Gerrit Keijzers recept is vooroorlogs en hij heeft het afgekeken van zijn moeder. Ik citeer meneer Keijzer: “Koop een ovalen koekenpan waar de vis goed in past. Natuurlijk de vis goed afspoelen onder de koude kraan, vervolgens droogdeppen en dan de uitstekende dunne zijgraatjes afknippen, alsmede een stuk van de staart.

De schol aan beide kante licht zouten, een beetje peper mag. Even voor het bakken de schollen in een platte schaal door de melk halen, laten afdruipen en dan voorzichtig in de dampende olie laten glijden. De schol eerst (en dat mis ik in jouw recept) de (witte) onderkant, ongeveer zeven minuten laten bruinbakken, vervolgens de vis voorzichtig omkeren, met zo’n dubbele keukentang (?) en de bovenkant laten bakken. Afkoelen en met de hand afkluiven.”

Dank meneer Keijzer. Waar het (?) staat snap ik het weer niet, wat is een dubbele keukentang? Maar verder ga ik nu gauw een scholletjes bakken.