Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse intellectuelen vroeger door vuur voor hun gedachten Vrijdenkers in de knel

Door Wietse Schmidt Kopieer naar clipboard

Baruch de Spinoza

Nederland is een land van vrijdenkers. We kennen een lange traditie van mensen, die hun tegendraadse mening niet onder stoelen of banken staken, zoals Erasmus, Spinoza en Multatuli. Toch is het verkondigen van je vrije mening zelfs bij ons niet altijd even eenvoudig.