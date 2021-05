Dagrecept: Even wat anders met een knolselderijstamppot en roodbaars

Het wordt allemaal beschreven in dat mooie boek Noordzeevis uit IJmuiden. Over de Noordzee, de veiling, vistechnieken en natuurlijk de vele soorten vis die worden gevangen. Ik kwam ook dit recept voor een knolselderijstamppotje tegen; geserveerd met poon, maar omdat deze vis nu niet in het seizoen is, nemen we roodbaars.

Kook de aardappelen met de knolselderij in water met zout in 20 minuten gaar. Giet af en stamp met de crème fraîche fijn. Breng de stamppot op smaak met 2 eetlepels olijfolie, zout en peper. Houd hem warm. Verhit in een koekenpan de resterende olijfolie, bestrooi de roodbaarsfilets met zout en peper en bak de roodbaars eerst in 3 tot 4 minuten op de huid krokant. Draai daarna om bak nog 2-3 minuten tot ie net gaar is. Schep de kervel door de stamppot en serveer deze met de roodbaars.

Nodig voor vier personen:

- 4 roodbaarsfilets met huid (100 g per stuk)

- 1 kg kruimige aardappelen (geschild en in stukken)

- 1 knolselderij (700 g, geschild en in blokjes)

- 200 g crème fraîche

- 4 el olijfolie

- 1 bosje kervel (grof gehakt)

- zout, peper