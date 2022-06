Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen: hier moet je op letten bij de aanschaf

Laat producten zoals glasreinigers, luchtverfrissers en spiritus liever in het schap staan. Deze bevatten vluchtige organische stoffen (VOS) die in de lucht komen bij gebruik. Glas kunt u reinigen met water en schoonmaakazijn, daar is geen spiritus of glasreiniger voor nodig.

Vermijd spuitbussen propaan of isobutaan als drijfgas; ook deze bevatten vluchtige organische stoffen. Vermijd ook spuitbussen met lachgas (distikstofoxide). Dat is een broeikasgas en draagt daarmee bij aan opwarming van de aarde.

Producten met een waarschuwing dat het giftig of schadelijk is voor in het water levende organismen, kunt u beter vermijden. Ook producten waar het gevaarlogo met de dode vis en dode boom op staat zijn slecht voor het milieu.

De verpakking kan ook duurzaam. Kies bij voorkeur voor schoonmaakmiddelen waarvan de fles hergebruikt en nagevuld kan worden met een navulverpakking. U kunt ook kiezen voor schoonmaakmiddelen op basis van een concentraat dat u zelf aanvult met water.

