Een betrouwbare tweedehands auto voor 1000 euro: wij tippen er drie

Occasionselectie

Fiat Panda (2003 – 2012)

Voor een compacte auto rijdt de Panda opvallend goed. Je past er met vier volwassenen in en dan kan er nog bagage mee ook! Je zit wel wat hoog, waardoor je de overhellende bewegingen van het kleine koetsje goed mee krijgt. De elektrisch bekrachtigde besturing voelt bij normale rijomstandigheden al te licht. De 1.2-liter benzinemotor heeft onze voorkeur, met een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 17. Bij een autobedrijf in Culemborg vonden we een knalblauwe 1.2 ‘Dynamic’ (2005, 155.000 km) voor € 999 met fraaie lichtmetalen wielen.

Honda Jazz (2002 – 2008)

Ⓒ Honda

Dit type Jazz is een beetje miskend, terwijl er toch veel voor de Honda valt te zeggen. Zo is hij opvallend ruim: drie vrienden passen moeiteloos aan boord. Slim: je kunt niet alleen de rugleuning van de achterbank omklappen, maar ook de zitting. Op die manier kun je ook grotere spullen vervoeren. De vering is tamelijk stevig en de zit is wat hoog, waardoor de Honda over lijkt te hellen. Een gemiddeld brandstofverbruik van 1 op 15 is normaal. Bij een autobedrijf in Amersfoort staat een rode 1.2 ‘S’ (2004, 248.000 km), die voor € 999 wel wat is uitgebleekt.

Renault Twingo (1992 – 2007)

De eerste generatie Twingo is tijdloos leuk en lekker eigenwijs; een stadsauto met een hoge aaibaarheidsfactor. Voor zo’n compact model biedt de Renault veel binnenruimte, al heeft hij maar twee portieren. De achterbank kan verschuiven, voor extra bagageruimte. Het veercomfort is verbazend goed. Verwacht een gemiddeld verbruik rond 1 op 16. Bij een autobedrijf in Hendrik-Ido-Ambacht vonden we voor € 999 donkerblauw exemplaar (2000, 200.000 km), compleet met open dak!

Oordeel van de Wegenwacht

Fiat Panda

Ⓒ Fiat

Kwalitatief is de Panda echt heel goed. De Wegenwacht kent wel wat euveltjes die vaker voorkomen, maar dat zijn kleinigheden. Zo schiet de hoofdrelais in de zekeringkast wel eens los, waardoor de Panda niet meer werkt. Hetzelfde geldt voor een losgetrilde massakabel. De Wegenwacht drukt de boel goed aan en je kunt jouw reis vervolgen.

Honda Jazz

Ook op hogere leeftijd blijkt de Jazz ijzersterk. Wat wel eens voorkomt, is dat de motor niet wil aanslaan, nadat je hard tegen een stoeprand aan bent gereden. De auto ‘denkt’ dan dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden en schakelt de brandstoftoevoer uit. De Wegenwacht weet die weer op gang te brengen. De locatie van de schakelaar is een goed bewaard geheim!

Renault Twingo

Ⓒ Renault

De elektronica van de Renault Twingo kan uiteenlopende storingen veroorzaken. Vaak is dat een kwestie van vocht, vuil of een losgeraakte stekker. De Wegenwacht weet dan raad. Ben je er te laat bij, dan kan er – kostbare! – gevolgschade optreden. De achterwiellagers zijn een bekende zwakke plek. Door geringe belasting kunnen de achterremmen gaan lekken.

Ons advies

Van dit drietal is de Honda kwalitatief de beste. De Panda doet er echter weinig voor onder. Bovendien is de Italiaanse stadsmini nieuwer en heeft hij minder kilometers gereden. Wij zouden daarom in de Fiat huiswaarts keren.

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests