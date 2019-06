Recept van de dag: wokschotel

Heb ik het juist? Er is niet één langste dag. We zitten in de week waarin de zon een aantal dagen om 5.18 uur opkomt en om 22.07 ondergaat. Er zijn dus een stuk of drie, soms vier langste dagen. En dan gaan we weer richting kerst, gniffel. Eerst die mussen nog het nest uit dat gezellig onder onze dakpannen zit. De ouders vliegen af en aan de tuin in op zoek naar spinnen, slakjes, muggen en vliegen. Geen idee wat dat met dit eten te maken heeft, maar vandaag gaan we wokken.