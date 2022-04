Hoe leg ik een vijver aan?

Elke week behandelen we in VRIJ tuinvragen van lezers. Deze week: Ik ben van plan om een vijver in onze tuin aan te leggen. Waar moet ik op letten?

Een vijver is een aantrekkelijke aanwinst voor de tuin. Maar er komt inderdaad meer bij kijken dan een gat graven en een pomp en filter plaatsen. Bedenk goed welk soort vijver je wilt, er zijn veel verschillende soorten. Denk aan een natuurvijver (met rijke beplanting die veel dieren aantrekt), een koivijver (met vissen) of de minivijver (voor de kleine tuin). Daarna is het zaak om te kijken waar de vijver moet komen. Kies het liefst een plek die zes à acht uur zon per dag vangt. Let op of struiken of bomen problemen opleveren. De wortels kunnen door de vijverfolie steken en de boombladeren kunnen in de herfst voor veel overlast in het water zorgen.

Ook voor bepaling van de grootte en diepte is het belangrijk om het soort vijver in acht te nemen. Kenners tippen om hem zo groot mogelijk te maken; mensen krijgen achteraf vaak spijt omdat ze hem te klein hebben gemaakt. Om er vissen in te kunnen laten zwemmen, moet de vijver minstens tachtig centimeter diep zijn. Dit voorkomt snel dichtvriezen in de winter en te heet water in de zomer. Overigens is het in april/mei een goed moment om de vijver aan te leggen, onder meer vanwege de waterplanten.