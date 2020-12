Fotolijst 2.0 is beeldvanger thuis

Waren het in het begin pixelachtige plaatjes die het niet haalden bij de foto’s gemaakt met traditionele analoge camera’s, inmiddels zijn de smartphones uitgegroeid tot goede camera’s waar de mooiste foto’s mee worden gemaakt.

Helaas verdwijnt het grootste deel van die miljarden foto’s in de cloud. Om bijna nooit meer gezien te worden. Printen is een oplossing. Daarna ophangen in huis of op het werk levert vaak verrassende reacties op en brengt weer herinneringen naar boven.

De hoeveelheid foto’s is echter zo groot dat printen bij lange na geen recht doet aan alle mooie en leuke foto’s die je gemaakt hebt. Met de Netgear Meural wifi-fotolijst (15,6 inch) kun je de foto’s of aangekochte kunst eenvoudig stijlvol aan de muur hangen of op het dressoir zetten.

De Meural is, oneerbiedig geschreven, een digitaal fotolijstje 2.0. Geen lelijk plastic schermpje waar een sd-kaart met foto’s in moet, maar een mooi vormgegeven lijst die volledig ‘connected’ is en slim aangestuurd wordt vanuit een app.

Ideaal om je mooiste foto’s in een collectie te stoppen en die te tonen, maar er zijn ook meer dan 30.000 oude en moderne kunstwerken te koop. De Meural is ook uitstekend geschikt voor op leeftijd zijnde familieleden, die vaak niet zo handig zijn met de laatste techniek. Dankzij de Meural krijgen zij onverwacht de in de app gestopte leukste familiefoto’s te zien. Zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Leuk als je ergens (in de toekomst) op vakantie bent en wat leuke foto’s met je naasten wilt delen.

Handig is ook de ‘gesture-control’. Dankzij simpele handbewegingen vlak voor de fotolijst kun je snel door de collectie heen gaan. Wil je niet opstaan, dan kun je ook lekker swipen in de app.

Plus

Bediening via app en handbeweging. Licht, stijlvol en solide. Mat glas. Geen lichtschittering. Mooie kleuren.

Min

Alleen wifi. Geen koppeling Facebook of Google Photos.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 389