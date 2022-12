Het ultieme troosteten

Wat een aangename gesprekspartner is Hugh Fearnley-Whittingstal. Deze Brit kun je gerust een culinaire duizendpoot noemen. Hij is chef-kok, tv-persoonlijkheid, journalist en culi-schrijver en zet zich in voor gezond voedsel en het milieu. Na vele boeken heeft hij een werk geschreven waarvan je bij elke bladzijde direct begint te watertanden. Gewijd aan comfortfood, meestal vertaald als troosteten.

Overigens associeer ik comfortfood meer met weldadig en liefdevol bereid eten, bij troosteten denk ik aan repen chocolade of zakken chips die snel worden verorberd. Maar dat kan aan mij liggen.

„Zeg alsjeblieft Hugh”, zegt de Brit aan de andere kant van de telefoon. „Ik ben aan het wandelen, het is een koude maar mooie zonnige dag in Devon (zuidwest-Engeland, red.). Al hoeft het natuurlijk niet per se slecht weer te zijn voor comfortfood.”

„Eigenlijk heb ik door de jaren heen een flink aantal recepten ontwikkeld die onder het kopje comfortfood vallen. Dat begrip is trouwens lastig omdat favoriete gerechten van persoon tot persoon kunnen verschillen.”

Zacht

„Toch weten we welke eigenschappen een gerecht moet hebben om het extra lekker en troostend te maken. Denk aan de zachte binnenkant van een cake of de zoethartige vulling van een shepherd’s pie, met de romige puree en krokante korst bovenop. Maar ook een fantastische hamburger, mooi gekruid en gebakken, met een friszure salsa erop. Het belangrijkste is het gevoel dat deze gerechten ons geven. Een combinatie van verwachting, verheugen en genieten van een heerlijk gerecht.”

Alle bovengenoemde gerechten staan in het boek. Evenals een flink aantal soepen, liefst van echte, pure bouillon, curry’s, pasta- en rijstgerechten, stoofpotten, hartige taarten, pasteien en zoete verleidingen.

Twee misverstanden wil Hugh graag uit de weg ruimen. „Troosteten is niet té zwaar, machtig, rijk of zoet. Dat wil ik juist voorkomen, anders beland je na het eten in een voedselcoma. Ook zitten er meer groenten en fruit in de recepten; comfortfood is niet per definitie ongezond.”

Basterdsuiker

„Ik heb geprobeerd overal de suiker te verminderen. De meeste cakes en koekjes kun je met veel minder suiker maken voordat je zoete ingrediënten als fruit toevoegt.”

„Als ik suiker gebruik, dan liever bruine basterdsuiker, honing of bijvoorbeeld vijgen. Grappig is dat mensen de minder zoete koekjes lekkerder vinden omdat andere smaken meer naar boven komen.”

Toch barsten de gerechten in het boek van de smaak, belooft Hugh. „Je vindt er zuivelproducten als room, roomboter en crème fraîche in terug. Al kun je die zo vervangen door een plantaardig alternatief. Mijn streven is om zoveel mogelijk verse, onbewerkte ingrediënten te gebruiken.”

Fearnley-Whittingstal heeft geprobeerd om extra groenten te gebruiken, zoals in dit dessert van fruit en wortel. Ⓒ Simon Wheeler

Hugh heeft geprobeerd om de bekende gerechten spannender te maken of meer diepgang te geven. Dat zit ’m soms in verrassende elementen.

„Naast vlees en vis staan er ook wat vega(n)-recepten in zoals de geroosterde groente-chili. Ik voeg er zwarte koffie en een beetje cacaopoeder aan toe. Die bittertjes geven een mooie ’achtergrondsmaak’ waardoor het geheel lekkerder wordt. Vergelijk het met rode wijn in een gerecht, die proef je ook niet na bereiding, maar het geeft wel body. Er gaat ook koffie in een recept voor vegan jus, die bootst als het ware het bittere aanbaksel uit de pan na. In mijn macaroni met kaas zitten weer spinazie, erwtjes en geroosterde kersttomaatjes voor het zuurtje.”

Hugh Fearnley-Whittingstal verheugt zich op de feestdagen. „Ik heb het geluk dat mijn kinderen ook graag koken. Er staat sowieso gebraden kip op het menu: mooi vet, fatsoenlijk behandeld en uit de directe omgeving. Vega-lasagne met boerenkool en champignons, maar zeker ook de havermoutkoekjes. Die zijn zo simpel om te maken, bevatten geen troep en zijn heerlijk om in de thee of koffie te dippen. Ook dat is troosteten!”