Deze stoere woonaccessoires zijn ideaal om cadeau te doen op Vaderdag

Drankje

De Whiskey Giftset is een must-have voor elke whiskeyliefhebber en bestaat uit twee stoere glazen, granieten ijsblokjes en een tang. Deze ijsblokjes smelten niet, maar houden je favoriete drankje wél koel. Hierdoor blijft de smaak van de whiskey optimaal behouden. Leg de ijsblokjes twee uur voor gebruik in de vriezer en na gebruik kunnen ze in de vaatwasser worden gereinigd.

Chef-kok

Ⓒ Keuken Konga en koksmes Shotoh van Miyabi

Veel mannen houden van koken en dan is een professioneel keukenmes een perfect cadeau voor Vaderdag. Het Miyabi shotoh keukenmes is een ideaal en vlijmscherp hakmes dat je voor alles kunt gebruiken.

Lekker koud

Ⓒ wijnijskast van Furnified en kurkentrekker Octopus van leopold Vienna

Met de kurkentrekker Octopus van Leopold Vienna heb je razendsnel en gemakkelijk een wijnfles ontkurkt. Voor de vaders die graag thuis een gezellige borrel geven is de wijnijskast Igor van Furnified ontworpen door Dimitri De Vocht ideaal. Zo heb je in de zit- of slaapkamer altijd een gekoeld drankje binnen handbereik.

Metaalbewerker

Ⓒ metalen mesh lamp van HM Home en stoel van Arthur van der Gucht, ph. Jeroen Verrecht

Aluminium, ijzer en roestvrij staal zijn populaire materialen in de nieuwste woontrends. Met deze stoere metalen Mesh lamp van HM Home creëer je op het dressoir, bijzettafel of nachtkastje een sfeervol en stoer sfeerlicht. De aluminium designstoel FR04 van Arthur van der Gucht is zowel kunstzinnig als hufterproof in huis.

Geen poespas

Ⓒ bijzettafel Abstract van Ethnicraft en mini-architectuurmodel van Material Immaterial

Veel mannen houden van strakke lijnen en niet te veel decoratieve poespas. Deze bijzettafel Abstract van Etnicraft is functioneel en handig voor op de werkplek of als tafeltje naast papa’s favoriete fauteuil.

Niet tuttig

Ⓒ vaas Fajen van Zuiver en kandelaarhouder van Mokko

De betonlook vaas Fajen van Zuiver en de massief eikenhouten kandelaar Acer R:4 van Mokko Amsterdam zijn wooncadeaus die zonder bloemen of kaarsjes aan ook al mooi staan in het interieur.

Groene vingers

Ⓒ tuintegels van Marca Corona en tuingereedschap van Pallarès x Audo

Het buitenleven inspireert om aan de slag te gaan in de tuin of juist lekker te loungen op het terras. Maak het mooi met tegels van Marca Corona en houdt de planten en struiken in toom met gereedschap in stijl van Pallarès x Audo.

Klaar voor het barbecueseizoen

Ⓒ Hout BBQ Nestor van Barbecook en schort van Dutch Made Leather

Nestor is een 360° houtbarbecue van Barbecook gemaakt zwart gegalvaniseerd staal en cortenstaal waardoor die het hele jaar door vrienden en familie gebruikt kan worden. Het schort van Dutch Made Leather is hittebestendig en je kunt gratis een naam op het schild laten laseren.