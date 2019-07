Familierecept: Rinderroulade

„Helaas is het gerecht in Nederland haast niet bekend. Zo kan ik ook nergens deze grote, heel dungesneden runderlappen kopen. Ook varkensreuzel voor de rode kool kom ik nergens tegen. Mijn naam is Birgit Stachowski en ik leef en werk al rond dertig jaar in het mooie Sneek. Het zou uiteraard heel leuk zijn dit recept terug te vinden in De Telegraaf!”

Gaan we doen Birgit. We lazen ook dat u uiteindelijk ook terug wilt naar huis, in het Ruhrgebied. Dus zijn we snel naar de slager gerend. Wat u zoekt zijn plakjes lende. Een centimeter dik en even onder folie geslagen. We hebben het geprobeerd: geniaal. Kunt u gewoon in Sneek blijven!

Nodig voor vier personen

4 plakken lende, kort op de draad gesneden, 1 cm dik, even plat geslagen

Zout, peper, mosterd.

Halve rode kool, fijngesneden

Halve appel in stukjes

Beetje reuzel

Scheut azijn

Twee blaadjes laurier

Bereiding

De plakjes vlees zouten en peper erbij of beetje mosterd. Zet de rode kool aan in de reuzel. Wat zout en peper erbij, de blaadjes laurier. Klein scheutje water en laat smoren tot de kool zacht is. Doe de appel erin en vul de plakken vlees. Rol op en bind dicht of zet vast met een prikker. Bak in roomboter.

Dan in een warme oven 160 graden. Scheut rode wijn onderin de schaal. Laat twee uur zachtjes garen. Af en toe overgieten.

