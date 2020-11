Column: Wandelaar 2.0

Wandelen is het nieuwe yoga. Ontdaan van het oubollige imago, omarmd door jongeren en dus helemaal van nu.

Dat wandelen ultieme ontspanning biedt, weten 10,5 miljoen Nederlanders. Zoveel mensen wandelen met regelmaat. Daar was tot voor kort helemaal niets hips aan. Je trok een paar makkelijke schoenen en de afritsbroek aan, deed het windjack dicht en daar ging je.

Maar wandelen is niet meer wat het is geweest. Vanwege corona zochten we massaal naar nieuwe vrijetijdsbestedingen. We gingen suppen, kanoën, wielrennen én aan de wandel. De nieuwkomers zie je overal: op de hei, in het bos, op het strand, in de stad. Ze halen hun routes niet uit ouderwetse boekjes, maar worden geadviseerd door wandelvloggers die op Instagram een hit zijn. Onderweg luisteren ze naar een bijpassende podcast en in plaats van degelijk ANWB-schoeisel heeft de hipster-wandelaar trendy stappers aan. Want ja, die bestaan, de wandelmarkt is booming business.

Ook ik wandel tegenwoordig. Niet omdat ik op zoek was naar een nieuwe hobby, maar omdat ik de coronakilo’s beu ben. Dit gebeurt bij voorkeur over de Amsterdamse grachten, te midden van de eerste kerstverlichting, Anton Pieck-sfeertjes en prachtige panden waar je zo lekker naar binnen kunt gluren. Bij dat staaltje voyeurisme zou er iets misgaan. Aldus mijn loopmaatje. Die het graag heeft over nekproblemen die op de loer liggen, verkeerde focus en mijn slakkengang. Omdat ik gluur, vergeet ik de pas erin te houden. En, zo benadrukt hij graag: ik ben een fantastische gluurder, maar een matige wandelaar.

Deze week was ik niet vooruit te branden. Maar wat wil je, met zoveel reuring op straat? Thierry Baudet zorgde ook voor commotie op mijn route, waar hij blijkt te wonen en te werken. Met gevolg dat veelbesproken zaken als het nieuwe slot, de gekreukte gordijnen, de buurvrouw en schimmen in zijn woonkamer ervoor zorgden dat deze nieuwsgierige wandelaar aan de grond genageld stond. Op hippe wandelschoenen, dat dan weer wel.