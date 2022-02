Dagrecept: Frisse citroenvlade uit de 17e eeuw

Deze bestseller werd vele malen herdrukt. Diëtist/neerlandica Marleen Willebrands vertaalde/bewerkte het historische werk, dat een prachtige inkijk biedt in het leven van de rijkere burgers in die periode. Culinair historica Manon Henzen bewerkte een aantal recepten voor onze moderne keuken. Volgende week meer hierover!

Een van die recepten is de zogenoemde citroenvlade, een friszoete traktatie van melk, eieren en suiker; een soort flan/custard. Doe de melk met de suiker in een pannetje met dikke bodem en breng net aan de kook, haal de pan dan van het vuur. Klop in een kom de eieren en dooiers samen los. Pers de citroenen uit en voeg het sap toe aan de eieren, klop het geheel goed door elkaar.

Scheut voor scheut

Voeg dan de warme melk scheut voor scheut toe aan de eieren met een garde. Niet in een keer, anders krijg je roerei. Doe de custard terug in het pannetje en laat op halfhoog vuur warm worden, blijf rustig roeren, het mag niet koken! Haal van het vuur als het de dikte van yoghurt heeft. Schenk door een fijne zeef en doe in vier dessertschaaltjes, laat opstijven in de koelkast.

Serveer met gekonfijte citroenschilletjes. Doe hiervoor de dunne citroenschilletjes in een pan met het zout en wat water en breng aan de kook. Giet af en spoel de schillen heel goed schoon. Breng de 2 el suiker aan de kook met 4 el water en voeg de schillen toe. Laat het een half uur trekken op een heel laag vuur. Laat afkoelen in de siroop en bewaar in de koelkast.

Hollandse glorie om van te smullen!

Nodig voor vier porties:

- 400 ml volle melk

- 4 el rietsuiker

- 2 eieren

- 2 eidooiers

- 2 citroenen

- 2 schillen van de

gebruikte citroenen

- 1 tl fijn zeezout

- 2 el rietsuiker

- 4 el water