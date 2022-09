Nostalgische jaren 70 zijn weer hip (in het interieur)

Comfort

Thuis mag alles comfortabel, natuurlijk en vertrouwd aanvoelen. Met steeds meer aandacht voor vintage meubelen en duurzame materialen is een retro-interieur op dit moment je van het. Combineer pastelgroen met een bruin palet, een trend die we veel zullen gaan zien.

Retro

Ⓒ Luxaflex® Horizontale Jaloezieën en Tamegroute aardewerk van Couleure Locale

Geglazuurd keramiek is populair voor servies, tegels en old school lampenkappen. Voor in de eetkamer worden vintage designstoelen opnieuw bekleed in olijfgroene bouclé stoffen voor een nostalgische, bohemien sfeer. De horizontale aluminium jaloezieën van Luxaflex zijn echte designklassiekers uit de fifties. Zwarte jaloezieën maken de sfeer modern, stoer en grafisch; de echte trendsetters gaan nu voor een hoogglans-finish van de jaloezieën.

Loungebank

Ⓒ Vetsak-bank in olijfgroen

Lekker languit op de bank liggen na een lange dag, wie wil dat nou niet? Daybeds en loungebanken zijn echte must-haves. De nieuwe Vetsak-sofa is zacht en comfortabel. Je kiest zelf het aantal modules die makkelijk aan elkaar te klikken zijn. Zo stel je je eigen bank samen in een kleur de past bij je persoonlijke smaak.

Stoffen lampenkap

Ⓒ vintage secretaire van Reliving en lampen van Madame Garage

Het zijn niet alleen vintage meubelen waar je het interieur een romantische retro-draai mee geeft. Nog verrassender zijn de tafellampen met keramieken poot én gestoffeerde lampenkap die we in het interieur van nu stylen.

Groen

Ⓒ Muurverf van Paint Paper & Library, Fynbos 547, Sobek 587 en Chelsea Green II 549

Dit najaar gaan we 100% voor de trendkleur groen, van mint tot jagersgroen, en verven daarbij alle wanden en het plafond in een toon-op-toon palet van groen. De monochrome sfeer is rustgevend, natuurlijk en ook hip. Dit moet je wel durven! Klassiek groen is tijdloos en combineert goed met zwart houten meubelen.

Laat je inspireren door de extra matte verfcollectie van Paint and Paper Library die veel door architecten gebruikt wordt, onder meer vanwege het uitgebreide kleurenpalet.

Stylingtip: kapstok als hippe accesoire

Ⓒ kapstok Capture SC77 van And Tradition

Deze nieuwe kapstok Caputure SC77 van &Tradition is een kunstobject in huis en de hippe kleuren van de bolletjes maken het een sfeermaker die zowel leeg óf met coole jas of sjaal eraan overal past.

Leeshoek

Ⓒ Vintage stoel Bruno Mathsson, ph. Martin Cederblad en bamboo magazinehouder van Van ONS

Wil je een fijn leeshoekje creëren in huis? Kies een hoge relaxfauteuil, bamboe tijdschriftenhouder, kamerplant en retro-lamp uit en je zit er in stijl bij!