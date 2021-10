6 x bijzondere fruitsoorten die je misschien nog niet kent

1. Kweepeer

Het is geen appel, het is geen peer, maar het is kweepeer. De kweepeer is een harde vrucht (een beetje zoals stoofperen) en heeft een gele schil. Je zou het misschien niet denken, maar de kweepeerboom is familie van de rozenboom. Qua geur en smaak moet je dus denken aan een bloemige toon.

In de Nederlandse supermarkten zul je niet snel een kweepeer zien liggen, maar bij een Turkse of Marokkaanse supermarkt heb je waarschijnlijk al meer geluk.

2. Drakenfruit (pitahaja)

Ⓒ 123rf

Als je weleens in Azië geweest bent, dan weet de hoe populair drakenfruit (ook wel pitahaja genoemd) daar is. Deze witte vrucht, die overigens ook diep roze vruchtvlees kan hebben, met vele zwarte pitjes staat vaak op het menu en wordt bij vele smoothies of salades als garnering gebruikt. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met die opvallende roze, schubachtige schil.

Je bewaart drakenfruit het beste in de koelkast. In tegenstelling tot de kweepeer kun je drakenfruit wél steeds vaker in de Nederlandse supermarkt tegenkomen. Ook maak je bij een toko een goede kans om deze bijzondere vrucht te scoren.

3. Kiwibessen

Ⓒ 123rf

De kiwi kennen we natuurlijk allemaal, maar heb je ook al eens een kiwibes gegeten? Deze mini kiwi’s zijn niet veel groter dan een druif. De smaak is zoeter dan zijn grote broer. Ideaal dus als je kiwi’s te zuur van smaak vindt.

Je vindt kiwibessen vaak gewoon in de supermarkt.

4. Sharonfruit (kakifruit)

Ⓒ 123rf

Als je sharonfruit of kakifruit (beide benamingen worden gebruikt) in de supermarkt of op de markt tegenkomt, dan zou je kunnen denken dat het om een onrijpe tomaat gaat. De vorm van deze vrucht lijkt namelijk als twee druppels water op de tomaat, alleen is de Kaki meer oranje van kleur. De smaak is lekker zoet en doet ons denken aan de smaak van abrikozen.

5. Cherimoya

Ⓒ 123rf

Van origine komt de cherimoya uit Peru en Ecuador. De smaak doet denken aan een combinatie van aardbei, framboos en ananas, maar het vruchtvlees lijkt dan weer op het vruchtvlees van de peer.

Als je ergens cherimoya tegenkomt, dan raden we je aan om het eens in huis te halen. Omdat deze vrucht een dunne schil heeft (en dus erg kwetsbaar is voor beurse plekken), wordt de vrucht in Nederland (nog) niet veel verkocht.

6. Gele watermeloen

Ⓒ 123rf

Je kijkt misschien even raar op zodra je de gele watermeloen door midden snijdt. Maar ze bestaan toch echt: gele watermeloenen. Het vruchtvlees smaakt iets zoeter dan de rode variant.