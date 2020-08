Recept van de dag: Kip van Napoleon

Stukken kip gegaard in tomatensaus. Het schijnt een gerecht te zijn dat Napoleon graag at. Ontstaan, zo zegt men, omdat zijn chef geen andere ingrediënten achter het front kon krijgen. Kennelijk waren ze dan wel ergens waar je al tomaten uit blik kon krijgen. Inblikken was in opdracht van Napoleon net begonnen, hij zocht manieren om zijn leger overal te kunnen voeden. En hij had altijd kip bij zich, Napoleon.