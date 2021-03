Oproep: gewone fiets of e-bike?

Steeds vaker word ik ingehaald door fietsers die een stuk ouder zijn dan ik, maar een extra duwtje in de rug hebben op hun e-bike. Ik kan niet ontkennen dat ik ze dan een beetje jaloers nakijk... Maar voor mij persoonlijk is een e-bike een te prijzige investering. Daar komt bij dat ik in Amsterdam woon, die is zo weg, lijkt me...

Hoe denkt u over e-bikes versus normale fietsen? Zijn er lezers die na hun e-bike nooit meer anders willen? Hoe lang kunt u gemiddeld rijden met dat duwtje in de rug? En waar rijdt u zoal heen? Zijn er lezers die toch terug zijn gegaan naar een normale fiets, om wat voor reden dan ook? Wellicht vanwege pech onderweg?

Aan de andere kant zijn normale ’mens aangedreven’ fietsen ook niet erg goedkoop. Wat voor bedragen vindt u normaal voor een elektrische fiets? Heeft u de elektrische tweewieler laten verzekeren?

Wij horen het graag! Mail uw ervaring naar check-in@telegraaf.nl. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.