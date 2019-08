Dit is de nieuwe Volkswagen Golf die u nog niet mag zien

De Volkswagen Golf is al jaren een verkoopkanon voor de Duitse autobouwer. Volkswagen vindt het dan ook erg belangrijk om de eerste indruk van het nieuwe model onder controle te houden. Een eerste indruk kun je immers maar één keer maken. En in een wereld waar auto’s regelmatig voor de lancering lekken, gebeurde precies hetzelfde met de nieuwe Golf. Een snelle fotograaf wist de nieuwe hatchback alvast vast te leggen.

Zoals te zien is op de foto’s zijn de veranderingen voor het nieuwe model niet bepaald spektaculair te noemen. We zien een iets andere lijn boven de koplampen en de grille aan de voorkant van de auto. Ook is de bumper iets agressiever vormgegeven. Aan de achterkan is ook weinig aangepast door VW.

Dat de auto er wat sportiever uitziet heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de foto’s zijn genomen tijdens de opnames van een promo-video. Deze worden doorgaans niet geschoten met het kale basismodel, maar met een versie die van alle opties voorzien is.

Nu het blijkt data Volkswagen druk bezig is met de promotiemateriaal en de auto voor het eerst zonder camouflage getroffen is, is het niet gek om te denken dat de officiele lancering nabij is. Wij gokken op de aankomende IAA-beurs in Frankfurt is september.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Lees dan verder op Autovisie.nl