Column Babette: Is het een idee om de oer-Hollandse bitterbal weer hip te verklaren?

Barbites heten ze. En een beetje barbite is niet alleen hip, maar bij voorkeur ook vegan. Dus staan er op de kaart van het café borrelhapjes als crunchy cauliflower, geglazuurde maisribbetjes, vegan gyoza en polenta frietjes.

De teloorgang van de bruine kroeg is al langer gaande. En minstens zo erg is het dat hierdoor ook de bitterbal van de borrelkaart dreigt te verdwijnen. Bitterballen passen niet bij het concept van de trendy bar van nu, bovendien is frituren ongezond en stinkt het.

Als liefhebber vind ik dat nogal wat. Een maisribbetje op zijn tijd kan best lekker zijn, maar er gaat niets boven een ordinaire bitterbal. En ja, zelfs de bitterbal zonder vlees is beter dan geen bal. Ook bitterballen met daarin originele ingrediënten zijn wat mij betreft prima. Hoe leuk was het dat Bar Bitterbal 25 soorten op de kaart had staan? Hád staan inderdaad, want ook Bar Bitterbal is gesloten. Blijkbaar toch geen bestaansrecht tussen de nieuwe tenten.

Wellicht is het een idee de oer-Hollandse bitterbal weer hip te verklaren? Dat-ie eigenlijk niet helemaal Nederlands is omdat een Spaanse scheepskok tijdens de Tachtigjarige Oorlog een balletje creëerde met oud brood, ragout en vlees, laten we in het midden. Want uiteindelijk dook-ie op als delicatesse voor de Nederlandse stadslui, als snack bij een bitter drankje oftewel een bittertje. En was daarna niet meer weg te denken.

Hoe dan ook, in de toeristenboekjes staat de bitterbal gelukkig nog altijd vermeld als typisch Hollands. En als iets dat je in de bruine kroeg moet proberen, samen met jonge jenever. Wat er niet bij wordt verteld, is dat een bitterbal op een prikkertje hoort en eerst door de mosterd gaat. In ieder geval had de toerist die onlangs naast me zat in een café, de Hollandse bitterbalcultuur niet helemaal begrepen. Zijn bestelling ging volgens het boekje, tot hij om bestek vroeg. Om de ballen keurig met mes en vork naar binnen te schuiven.

