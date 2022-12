Tips voor een feestelijk en elegant gedekte tafel

Elegant design

Dineren in klassieke stijl doe je met het Anmut Gold-servies van Villeroy & Boch. De borden en schaaltjes zijn gemaakt van premium bone porselein en handbeschilderd met edelgoud. Combineer met goudkleurig bestek en kristallen wijnglazen voor een stijlvolle sfeer en maak het af met gouden takken, wat kerstballen en pastelkleurige linnen servetten.

Roze en paars

Ⓒ eetkamerstoel Sylvia van Cult Furniture en kaarsen van Things I Like Things I Love

Roze is een tijdloze en sensuele accentkleur die tijdens de feestdagen goed samengaat met goud en de trendkleur paars voor iets meer bling. De fluwelen eetkamerstoel Sylvia met gouden poten voegt daar een vleugje ‘Chanel’ aan toe.

Stylingtip

Ⓒ kerstboomkaarsjes van Things I Like Things I Love

Zoek thuis een gouden schaal of klein dienblad (of spuit een oud dienblad in goud) en decoreer deze met een mix van kerstboompjes-kaarsen in verschillende paars- en goudtinten. Leg er een decoratieve kersttak met ledlichtjes omheen die de tafel ’s avonds extra gezellig maakt.

Verwennen

Ⓒ Feestelijk servies Anmut Gold van Villeroy & Boch

Er gaat niets boven gouden accessoires voor een feestelijk gevoel. Met het MetroChic d'Or bestek lijkt het alsof je in een sterrenrestaurant dineert, zo chic. Leg als verrassing voor elke gast een klein kerstcadeautje op tafel ingepakt in goudkleurig papier met een lint eromheen.

Inpaktip

Ⓒ Kadopapier en zachtroze lint

Een cadeau is zoveel leuker als het met zorg is ingepakt. Het matte inpakpapier en roze met lint met gouden glitters van Sostrene Grene heeft een ingetogen chic uitstraling. Op het zwarte boompje kun je op de achterzijde de naam schrijven van degene voor wie het cadeautje is bedoeld.

Stylingtip: alle vazen verzamelen

Ⓒ woonaccessoires van Cooee Design

Door een verzameling van vaasjes bij elkaar te zetten met in één vaas een bloeiende tak krijg je al snel een feestelijke decoratie. Zet in de glazen vazen een waxinelichtje, strooi wat kleine sterretjes rondom de vazen en leg er een paar kerstballen bij (in bijpassende kleuren) en je bent klaar voor kerstavond.

Totaal interieur

Ⓒ raamdecoratie van luxaflex

Dat de naturellen in combinatie met roze ook voor een totaal interieur werken, zie je op bovenstaande foto. De raamdecoratie van Luxaflex complementeert de zitkamer met een roze loungebank als echte eyecatcher; gedurfd maar het werkt meteen sfeerverhogend en verzachtend.

De natuur in huis

Ⓒ dienblad van Malling Living en kerstornamenten van Fabelab

In Denemarken is de kerstdecoratie vaak op de natuur geïnspireerd. Deze kersthangers van Fabelab lijken op kleine takjes en zijn heel verfijnd. Hang ze in een tak (die je ook nog kunt spuiten in goud) of in de dennenboom.